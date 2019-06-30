Bu eleştirilere ayıracak vakti ve enerjisi olmadığını söyleyen Boz, “Gidin kalbinizi temizleyin. Mesela sokak köpeklerini besleyin, kedilere mama verin. Bir çiçek sulayın. Gülmeyi, içten kahkaha atmayı ve birini sevmeyi deneyin. Ama insanları karalamayın! İnsanları mutsuz etmeye çalışıp, ondan beslenmeyin. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız, bir psikoterapiste gidin ve tedavi olun” mesajını yazdı.