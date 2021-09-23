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Müge Boz: İkinci çocuğu düşünüyoruz - Magazin haberleri

Müge Boz: İkinci çocuğu düşünüyoruz

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Müge Boz, muhabirlerin, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusunu cevapladı. Ünlü oyuncu, "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık..." açıklamasını yaptı

23.09.2021 - 07:34 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren Müge Boz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yaz boyunca ailesiyle birlikte Ege'de tatil yapan oyuncu, uzun süre uzak kaldığı İstanbul'a ruhen dönmeye çalıştığını söyledi.

  • "ONU DAHA DOĞAL ORTAMLARA GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

    Tatillerini kızları Vina için ayarlamaya çalıştığını açıklayan Boz, "Artık tatillerimiz çocuklu programlar oldu. Elimizden geldikçe onu ormanı, kuşları, ağaçları, tohumları öğrensin ve derelere, göllere girsin diye daha doğal ortamlara götürmeye çalışıyoruz. Bu yaz hep böyle geçti." dedi.

  • "İKİNCİ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

    Oyuncu, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık..." yanıtını verdi.

  • "BU YIL KENDİMİZE BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

    Öte yandan geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Müge Boz, "Bu yıl kendimize bir sürprizimiz var, bir karavan yaptırıyoruz. İlk kez bir karavan turu yapacağız. Bizi hangi sürprizlerin beklediğini merakla bekliyorum. Şu an yapım aşamasında. Bittikten sonra bir Ege turu, sonrasında bir Güneydoğu Anadolu turu planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

  • "MÜGE SENARYO YAZIYOR"

    Bunun yanı sıra bir sürpriz daha olduğunu söyleyen Caner Erdeniz, "Müge bu aralar senaryo yazıyor ve bu senaryo bizim aşkımızı senaryoya dönüştürüyor. Bu Müge'nin bir hayaliydi ve bunu gerçekleştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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