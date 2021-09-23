"BU YIL KENDİMİZE BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

Öte yandan geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Müge Boz, "Bu yıl kendimize bir sürprizimiz var, bir karavan yaptırıyoruz. İlk kez bir karavan turu yapacağız. Bizi hangi sürprizlerin beklediğini merakla bekliyorum. Şu an yapım aşamasında. Bittikten sonra bir Ege turu, sonrasında bir Güneydoğu Anadolu turu planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.