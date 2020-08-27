"GÜLÜMSEYİN"

Boz, eşi ve yaklaşık dokuz aylık kızı Vina ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun "Gülümseyin" notuyla yaptığı paylaşım 71 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.