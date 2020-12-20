33 yaşındaki Boz, gönderisine şu notu düştü:

Bir 'çalışan anne' fotoğrafımız olmasın mı? Minnoşun her yerde benimle olmasını seviyorum. Böylece hem çalışıyorum, hem onunla da vakit geçirebiliyorum. Biraz fazladan yorgunluk olsa da... Onun farklı ortamlar görmesi ve değişik olaylar deneyimlemesi adına buna değer sanırım.

Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.