Müge Boz - Caner Erdeniz çiftinden dört kişilik mutlu aile pozları
1 Haziran'da oğulları Rika'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne - baba olmanın sevinicini yaşayan Müge Boz - Caner Erdeniz çifti, kızları Vina ve yeni doğan bebekleri ile dört kişilik mutlu aile fotoğraflarını yayımladı
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13 Haziran 2019'da Barselona'da evlenen kızları, Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucaklarına alan oyuncu Müge Boz ile emekli basketbolcu Caner Erdeniz, 1 Haziran'da da ikinci çocuklarına kavuşmuştu.
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Erkek bebek dünyaya getiren ve Rika adını veren Müge Boz, eşi Caner Erdeniz, kızı Vina ve yeni doğan bebeği ile objektif karşısında poz verdi.
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Eşi, kızı ve oğluyla dört kişilik ardından Rika ile ayrı ayrı çektirdikleri aile fotoğraflarını yayımlayan Müge Boz'un paylaşımları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
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Müge Boz, yayımadığı fotoğrafta Rika'nın yüzünü kapattı.