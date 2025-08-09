Müge Anlı yeni sezon tarihi: Müge Anlı ne zaman başlayacak?
Müge Anlı yeni sezon tarihi araştırmaları sürüyor. ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayının son haftasında yaptığı sezon finali sonrasında yeni bölümleriyle geri sayıma geçti. Hafta içi her gün yayınlanan programın yeni sezon tarihi merakla sorgulanıyor. Peki, 2025 Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
- 1
"Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gündüz kuşağının takip edilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran sonunda sezon arası vermişti. Yeni sezon için geri sayım devam ederken, izleyiciler programın ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başlangıç tarihi hakkında bilgiler…
- 2
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin zaman diliminin Eylül ayında olması bekleniyor.
- 3
HAFTA İÇİ HER GÜN
Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.
-
- 4
AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Yeni sezon Eylül'de başlıyor ama Anlı, geçtiğimiz yayında "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." diye konuştu.
Görseller: ATV