Müge Anlı ile Tatlı Sert başlıyor... Son olarak Büyükşen çifti cinayeti ile Türkiye gündemine oturan program 2 Temmuz Cuma günü sezon finaline gidi. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından kolları sıvayan Müge Anlı ve ekibi 30 Ağustos Pazartesi günü yeniden izleyici karşısına çıktı.

Peki, Müge Anlı saat kaçta başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? İşte izleyicilerin merak ettiği sorunun cevabı...

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA?

Hemen belirtelim ki Müge Anlı Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'dan 12.45'e kadar sürüyor. 2 aylık sezon finalinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni konuları ile dün yani 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da başladı.

BÜYÜKŞEN DOSYASI YENİDEN AÇILDI!

Büyükşen çiftini, katliam talimatı aldığı evi karıştırdığı için öldürdüğü iddia edilen Afgan asıllı çoban Abdülhamid Uzbek'in eski patronunun yakınları konuştu. Kiralık katil olduğu iddia edilen Uzbek'in eski patronun yakınları cinayet gün ve saatinde Uzbek'in çiftlikte çalıştığını söylediler. Uzbek'in eski patronun yakınları kesinlikle kendisinden şüphelenmediklerini ve Uzbek'in arkasında olduklarını söylediler. Müge Anlı ise iddialar üzerine Büyükşen dosyasını yeni sezonda da işlemeye başladı.