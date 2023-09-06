Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
Televizyon dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ, katıldığı bir yarışma sonrası gündem olmuş durumda. Müge Anlı'nın ilk eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Müge Akdağ'ın hayat hikayesinden satırbaşlarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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Müge Anlı'nın adını da verdiği kızı Lidya Müge Akdağ, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. Bir televizyon programındaki yarışmaya katılarak gündem olan Lidya Müge Akdağ ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
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LİDYA MÜGE AKDAĞ KİMDİR?
Müge Anlı ve Burhan Akdağ 1993 yılında evlendi. Çiftin, 2002 senesinde kızıları Lidya doğdu. Müge Anlı'nın kızı Lidya 21 yaşında.
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Müge Anlı ve Burhan Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşandı. İlerleyen zamanda kızları Lidya için sık sık bir araya gelen çift, bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift ilerleyen zamanda tekrar boşandı.
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