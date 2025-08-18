Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi
Haziran ayının sonunda sezon finaline giren Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni yayın dönemi için geri sayımda. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan programın ekrana dönüş tarihi merak konusu olurken, "Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusu televizyon gündeminde en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...
Yaz tatilinin ardından ekrana dönmeye hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert için izleyiciler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Haziran ayında sezon finali yapan programın yeni bölümlerinin başlayacağı tarih sorgulanırken, yeni sezon yayın takvimiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında bilgiler...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin zaman diliminin Eylül ayında olması bekleniyor.
HAFTA İÇİ HER GÜN
Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.
AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Yeni sezon Eylül'de başlıyor ama Anlı, geçtiğimiz yayında "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." diye konuştu.
Görseller: ATV