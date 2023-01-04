Yayına bağlanan mağdurlardan biri Sinan'ın İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı cinsel içerikli filmi gösterdiğini, kendilerini gittikleri hastaneye kadar takip ettiklerini söyledi. Takip edildiklerini fark ettiğinde ise Sarıdoğan'ı darp ettiğini alattı.
Yine yayına bağlanan Sinan'ın asker arkadaşı ise Sinan'ın takıntılı ve kindar olduğunu belirtip yaşlı kadınlardan hoşlandığını söyledi.
Yayına bağlanan bir başka mağdur ise annesinin şehirlerarası terminalde Sinan'a acıyıp tost aldığını bu sırada Sinan'ın annesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.