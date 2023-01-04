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Müge Anlı'daki Sapık Sinan olayında son durum! Tokat'ta kaybolan Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan tutuklandı mı?

Müge Anlı'daki "Sapık Sinan olayı"nda son durum! Tokat'ta kaybolan Arife Gökçe bulundu mu?

64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 haftadır işleniyor. Şüpheli kayıpla ilgili ise oklar Arife Gökçe'nin köylüsü Sinan Sardoğan'a çevrilmiş durumda. Şüphelerin odağındaki isimle ilgili ortaya atılan "Yaşlı kadınlara taciz" iddiaları ise izleyenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada yaşlı kadınlara karşı sapkın tutumlarıyla tepkilerin odağı olan Sinan Sardoğan hakkında nasıl bir yasal süreç izleneceği ise merak ediliyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damgasını vuran Sapık Sinan olayında son durum...

Giriş: 04.01.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 64 yaşşındaki Arife Gökçe'nin kayboyla ilgili şüphelerin odağı haline gelen köylüsü Sinan Sardoğan hakkında ortaya atılan idialar ise izleyenleri isyan ettirdi. 

  • Programa gerek stüdyoya gelerek gerekse de telefonla bağlanan mağdurlar Sinan'ın yakınlarındaki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atıp fırsat bulduğunda hedefine koyduğu yaşlı kadınları taciz edip taş ve sopayla saldırdığını söylediler. Arife Gökçe'ye de cinsel içerikli mesaj atan Sinan'ın, yaşlı kadının şüpheli kaybında rolünün olduğundan şüphe ediliyor.

    Peki, Sapık Sinan tutuklandı mı? Arife Gökçe bulundu mu? İşte Sapık Sinan olayında son durum...

  • MÜGE ANLI'YA İTİRAF

    Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.

  • KAMERA ARKASINDA TECAVÜZ İDDİASI 

    Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.

  • İTİRAF MI İFTİRA MI? 

    Dün (27 Aralık 2022 Salı) yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan tüm iddiaları yalanlarken, jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemedi durumlar ortaya çıkarken, onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa yayında Sinan ile yüzleşince Sinan Sardoğan söylediği herşeyi bu kez inkar etti.

  • SİNAN'IN KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ

    Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak da bağlandı. Serap Bayrak, kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak, 'annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın' diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı itirafları da reddetti.

  • ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVMÜŞ 

    Kemal Karaaslan canlı yayında Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'den önce de kendi eşi Fatma Karaaslan'ı taciz ettiğini anlattı. Sinan, evli ve çocuklu Fatma Karaaslan'ın önce cinsel içerikli mesajlarla taciz etmiş. Kemal Karaaslan şikayetçi olunca karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ama Sinan sapkınlıklarına devam etmiş hatta daha ileri boyuta taşımıyor. Fatma Karaaslan'ı çocuklarının yanında dövmüş, annesinin başını yarmış.

  • BÜYÜK ARAMA BAŞLATILDI

    Jandarma Türkiye'nin ilk su altı kadavra köpeği "Mavi" ile arama başlatıldı. Arama kapsamında Arife Gökçe'yi bulmak için kaybolduğu köyünün her tarafı adım adım aranıyor. Ayrıca su altı arama timi de Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla ilgili Almus Barajı'nda da arama yapılacak. Bununla birlikte şüpheli Sinan Sardoğan'la ilgili kan donduran yeni iddialar ortaya çıktı.

  • Yayına bağlanan mağdurlardan biri Sinan'ın İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı cinsel içerikli filmi gösterdiğini, kendilerini gittikleri hastaneye kadar takip ettiklerini söyledi. Takip edildiklerini fark ettiğinde ise Sarıdoğan'ı darp ettiğini alattı. 

    Yine yayına bağlanan Sinan'ın asker arkadaşı ise Sinan'ın takıntılı ve kindar olduğunu belirtip yaşlı kadınlardan hoşlandığını söyledi.

    Yayına bağlanan bir başka mağdur ise annesinin şehirlerarası terminalde Sinan'a acıyıp tost aldığını bu sırada Sinan'ın annesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

  • ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?

    Arife Gökçe'yi arama çalışmaları hız eksmeden deavm ederken Müge Anlı ve programa katılanların tüm ısrarlarına rağmen Sinan Sardoğan hakkında henüz bir yakalama veya tutuklama kararı bulunmuyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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