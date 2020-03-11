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Müge Anlı'da Zehra olayı! Zehra Topdağ'ın katili kim? 11 Mart Müge Anlı son bölüm

Müge Anlı'da 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın şüpheli ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu. Şanlıurfa'da yaşadığı evinin dışında çuvalın içinde ölü olarak bulunan Zehra'nın katilinin kim olduğu araştırılıyor. İşte, 11 Mart Müge Anlı son bölümünde yaşananlar...

11.03.2020 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Müge Anlı

Müge Anlı'da 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katili aranıyor. 2014 yılında Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde yaşayan ve henüz 6 yaşındayken evinin dışında çuvalın içinde ölü olarak bulunmuştu. Küçük kızın ölümünün ardından 6 yıl geçmesine rağmen katil zanlısı ya da zanlıları hala bulunamadı. Müge Anlı'nın programına katılan Zehra'nın akrabaları katil ya da katillerin bulunmasını istedi.

ZEHRA BULUNMADAN 5-6 DAKİKA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ!

Olay günü havanın kararmasından sonra jandarma ekiplerine haber verildi ve Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gece 12 ye kadar arayana jandarma ekipleri aramaya ara verdi. Korkunç haber ise sabahın erken saatlerinde geldi. Bir gün önce avludan kaybolan kız avlu duvarında amcasının duvarına bakan kısımda bir çuvalın içerisinde bulundu. Küçük kızın bulunduğu yerde bir gün önce bakılmış ama bulunamamıştı.

Küçük kız bulunmadan 5-6 dakika önce öldüğü ortaya çıktı. Abi Mevlüt Topdağ'a göre duvar dibine kardeşi sabah saatlerinde bırakılmıştı. Çevrede oturan yabancı biri yoktu. Avlunun içindeki evler aileye avlunun dışındakilerde amcalara aitti.

ZEHRA'NIN KATİLİ KİM?

Müge Anlı'nın son bölümünde,"6 yaşındaki Zehra'yı kaybolduğunda nerede sakladılar?" sorusunun cevabı arandı. Zehra'yı aile bireylerinden birinin öldürmüş olabileceği düşünülüyor. 

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