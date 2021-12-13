Müge Anlı'da Serkan Kıyak olayı

Eşi pideciye kaçan Serkan Kıyak olayı nedir? Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Serkan Kıyak isimli genç adam eşinin evden gittiğini ve kendisine ulaşamadığını söyleyip Müge Anlı'dan yardım istedi.

Eşinin kandırıldığını veya zorla alıkoyulduğunu söyleyen Serkan Kıyak eşinden gelen telefonla yıkıldı. Serkan Kıyak'ın eşi Zehra Kıyak komşuları olan pideci ile kaçtığını ve bir daha asla Serkan Kaya'ya dönmeyeceğini söyledi.

Serkan Kıyak gelen telefon sonrası ağlayarak stüdyoda kendini yere atıp fenalık geçirmişti.

32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

"KENDİME KIYARIM DEMİŞTİ"

Eşiyle telefonda tartışan Serkan Kıyak'ın "Benim ölüm sebebim senden sorumlu! Bak kendime kıyarım! Ölüm sebebim bu!" sözleri ise hafızlardan çıkmadı.