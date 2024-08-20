Mudanya 6. kitap fuarı başlıyor

Bursa'nın Mudanya Belediyesi tarafından "Değişim / Yeni Bir Bakış Yeni Bir Anlayış" temasıyla düzenlenecek 6. Kitap Fuarı, 23-28 Ağustos tarihleri arasında kitapseverleri Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazar ve akademisyenleriyle buluşturacak.

23 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak olan fuar Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek. Söyleşi, imza günleri, çocuk atölyeleri, kitap kumbaraları, açık hava kütüphanesi, müzik ve tiyatro etkinlikleriyle dolu altı gün boyunca Mudanya, bir kez daha kültür ve sanatın merkezi haline gelecek.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yılki temanın "Değişim" olarak belirlendiğini belirterek, toplumsal dönüşüm ve değişimin okuyarak, araştırarak ve sorgulayarak gerçekleşeceğine dikkat çekti. Başkan Dalgıç, "Fuara katılacak konuklarımızla yeni bir Türkiye için nasıl ilerlememiz gerektiğini, bu yeni yolda nelerin yapılması gerektiğini konuşacağız. Yeni bir gelecek ufku çizmek için tüm kitapseverleri Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda gerçekleşecek fuarımıza bekliyoruz" dedi.

İstanbullu kitapseverleri de fuara davet eden Dalgıç, "Hızlı feribot seferleriyle İstanbul'dan Mudanya'ya ulaşım oldukça kolay. Hafta sonu tatilinde tarihi ve doğal güzelliklerimizi görüp Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımızı tüm dünyanın kabul ettiği Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı müzemizin bulunduğu Mütareke Meydanı’nda edebiyat solumak isteyen herkesi fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.