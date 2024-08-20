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        Mudanya 6. kitap fuarı "Değişim" temasıyla başlıyor

        Mudanya 6. Kitap Fuarı, edebiyat ve sanat tutkunlarını "Değişim" temasıyla 23-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:03
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        Mudanya 6. kitap fuarı başlıyor
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        Bursa'nın Mudanya Belediyesi tarafından "Değişim / Yeni Bir Bakış Yeni Bir Anlayış" temasıyla düzenlenecek 6. Kitap Fuarı, 23-28 Ağustos tarihleri arasında kitapseverleri Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazar ve akademisyenleriyle buluşturacak.

        23 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak olan fuar Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek. Söyleşi, imza günleri, çocuk atölyeleri, kitap kumbaraları, açık hava kütüphanesi, müzik ve tiyatro etkinlikleriyle dolu altı gün boyunca Mudanya, bir kez daha kültür ve sanatın merkezi haline gelecek.

        Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yılki temanın "Değişim" olarak belirlendiğini belirterek, toplumsal dönüşüm ve değişimin okuyarak, araştırarak ve sorgulayarak gerçekleşeceğine dikkat çekti. Başkan Dalgıç, "Fuara katılacak konuklarımızla yeni bir Türkiye için nasıl ilerlememiz gerektiğini, bu yeni yolda nelerin yapılması gerektiğini konuşacağız. Yeni bir gelecek ufku çizmek için tüm kitapseverleri Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda gerçekleşecek fuarımıza bekliyoruz" dedi.

        İstanbullu kitapseverleri de fuara davet eden Dalgıç, "Hızlı feribot seferleriyle İstanbul'dan Mudanya'ya ulaşım oldukça kolay. Hafta sonu tatilinde tarihi ve doğal güzelliklerimizi görüp Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımızı tüm dünyanın kabul ettiği Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı müzemizin bulunduğu Mütareke Meydanı’nda edebiyat solumak isteyen herkesi fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

        Fuarın ilk gününde Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, "Medeniyet, Modernleşme ve Değişim: Nereden Nereye?" başlıklı söyleşisiyle Bursalılar ile buluşacak. Altı gün boyunca Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Işıl Özgentürk, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Betül Tanbay, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yüksel Baysal, Melike Baysal, Av. Mehmet Berke Eryılmaz, Duygu Özsüphandağ Yayman, Şaban Akbaba, İlker Özaslan, Buğra Küçükkayalar, Hilmi Haşal, Halim Çiftçi ve Kibare Altay gibi şair, yazar, gazeteci ve akademisyenler kitapseverlerle bir araya gelecek.

        Ayrıca, kitap fuarında müzik grupları Black Ebony, Nehir, Onion konserleri ve Bergama Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu’nun oyunu yer alacak.

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        #yerel haberler
        #Bursa
        #Mudanya
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