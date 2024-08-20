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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de planlanan ateşkes anlaşmasındaki pürüzleri çözmek için Washington tarafından sunulan bir 'ara' önerisini kabul ettiğini ve Hamas'ı da aynı şeyi yapmaya çağırdığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:36
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        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
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        Blinken, Netanyahu ile 3 saati aşkın süren bir görüşme de dahil olmak üzere İsrailli yetkililerle bir gün süren toplantıların ardından gazetecilere konuştu.

        Bakan Blinken, ABD'nin üzerinde çalıştığı ateşkes taslağının İsrail tarafından kabul edildiğini söyledi. Taslağa göre çatışmalar bir süre duracak ve Hamas elindeki rehinelerin hepsini serbest bırakacak.

        ABD'li bakan, daha önce yaptığı açıklamada bu girişimin bir anlaşma için muhtemelen en iyi ve muhtemelen son fırsat olduğunu söylemişti.

        Geçen hafta Katar'da ateşkes ve rehinelerin iadesi anlaşması için yapılan görüşmelerde bir ilerleme sağlanamamıştı.

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        Blinken'in ziyareti, ABD Başkanı Joe Biden'ın çatışmaya ilişkin tutumu nedeniyle baskıyla karşı karşıya olduğu, Demokratların Filistin yanlısı protestolar ve kararsız eyaletlerdeki Müslüman ve Arap Amerikalı oylarına ilişkin endişeleri arasında ulusal kongresini başlattığı bir döneme denk geliyor.

        Hamas'tan negatif sinyal

        Hamas ise anlaşmanın kabul edilmesi için olumlu bir sinyal vermedi.

        Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun güncellenmiş bir teklifi kabul ettiğine dair açıklamasını eleştirerek, “Bize sunulan ya da üzerinde anlaştığımız şey olmadığı için birçok belirsizlik duruma hakim" açıklamasını yaptı

        Hamdan Reuters'a yaptığı açıklamada Hamas'ın arabuluculara “Gazze'de yeni ateşkes müzakerelerine ihtiyacımız yok, bir uygulama mekanizması üzerinde anlaşmamız gerekiyor” dediğini aktardı.

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