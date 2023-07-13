Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Boğulma tehlikesi geçiren gencin başında ilk yardım tartışması

        Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte boğulma tehlikesi yaşayan bir genç vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu sırada ise iki kişi arasında ilk yardım tartışması çıktı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 11:07
        Müdahaleyi bırakıp ilk yardım tartışmasına tutuştular!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya Konyaaltı Plajı’nda akşam denize giren bir genç boğulma tehlikesi yaşadı.

        İHA'nın haberine göre vatandaşlar tarafından kurtarılan gence ilk yardım da yine çevredekilerden geldi.

        Nefes almakta güçlük çeken gencin boğazına parmak sokulup yuttuğu suyu çıkarıp çıkarmama konusunda ilk yardım tartışması yaşandı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

        Dün akşam Konyaaltı Sahili’nde yaşanan olayda Alparslan Efe E. isimli genç denize girdi. Boğulma tehlikesi yaşayan genci fark edenler denize girerek genci kıyıya çıkardı. Oldukça su yuttuğu değerlendirilen gence kıyıda yine vatandaşlar tarafından ilk yardımda bulunuldu.

        REKLAM

        FİKİR AYRILIĞINA DÜŞÜP TARTIŞTILAR

        Nefes almakta güçlük çeken gencin başındakilerden iki kişi o sırada ilk yardım konusunda fikir ayrılığına düştü. Vatandaşlardan biri boğazına parmak sokulup suyun çıkartılmasına yardım edilmesi gerektiğini savunurken, bir diğeri ise bunun yanlış bir yöntem olduğu uyarısında bulundu.

        Kısa süren tartışma sonucu gencin boğazına parmak sokulup yuttuğu su çıkartılmaya çalışıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu genç, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        #haberler
        #Antalya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI