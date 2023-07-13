Müdahaleyi bırakıp ilk yardım tartışmasına tutuştular!

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Antalya Konyaaltı Plajı’nda akşam denize giren bir genç boğulma tehlikesi yaşadı.

İHA'nın haberine göre vatandaşlar tarafından kurtarılan gence ilk yardım da yine çevredekilerden geldi.

Nefes almakta güçlük çeken gencin boğazına parmak sokulup yuttuğu suyu çıkarıp çıkarmama konusunda ilk yardım tartışması yaşandı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Dün akşam Konyaaltı Sahili’nde yaşanan olayda Alparslan Efe E. isimli genç denize girdi. Boğulma tehlikesi yaşayan genci fark edenler denize girerek genci kıyıya çıkardı. Oldukça su yuttuğu değerlendirilen gence kıyıda yine vatandaşlar tarafından ilk yardımda bulunuldu. REKLAM

FİKİR AYRILIĞINA DÜŞÜP TARTIŞTILAR Nefes almakta güçlük çeken gencin başındakilerden iki kişi o sırada ilk yardım konusunda fikir ayrılığına düştü. Vatandaşlardan biri boğazına parmak sokulup suyun çıkartılmasına yardım edilmesi gerektiğini savunurken, bir diğeri ise bunun yanlış bir yöntem olduğu uyarısında bulundu.