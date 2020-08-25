Mucize Doktor ne zaman başlayacak? sorusu dizinin yeni bölümlerini merak eden izleyicilerin gündeminde. Mucize Doktor'un yeni sezon bölümleri için ilk fragman da yayınlandı. İşte Mucize Doktor dizisi ile ilgili detaylar...

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mucize Doktor'un yayınlanan fragmanında yeni sezonu için tam bir tarih verilmiyor. Ancak dizinin yeni bölümleriyle Eylül ayı içerisinde ekranlara gelmeye başlaması bekleniyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mucize Doktor'un en son ekranlara gelen 28. bölümünde; Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.