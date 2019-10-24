Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı

Fox ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'un 7. bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne ise Ali'nin "Eğer başaramazsam cerrahlık hayalimden vazgeçeceğim" demesi oluyor. Yeni bölümde Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Mucize Doktor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak ?

MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜM FRAGMANI

Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR 7.BÖLÜM 1.FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 7.BÖLÜM 2.FRAGMANI