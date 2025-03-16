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        Haberler Magazin Muazzez Ersoy'un başı, sahtekârlarla yine dertte - Magazin haberleri

        Muazzez Ersoy'un başı, sahtekârlarla yine dertte

        Muazzez Ersoy'un başı, sahtekârlar nedeniyle dertten kurtulmuyor. Ersoy, bu kez yapay zekâyla tekerlekli sandalyeye 'mahkum' edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:48
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        Başı sahtekârlarla dertte
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        Muazzez Ersoy, ocak ayında, adını kullanarak, yapay zekâyla sahte görüntü oluşturup ilaç ve kozmetik ürünü satan kişi / kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak yasal işlem başlatmıştı.

        Dolandırıcılar, bu kez hedef kişi olarak kendilerine Muazzez Ersoy'u seçti. Çeşitli internet sitelerinde Ersoy'un adını kullanarak ürün satan kişiler, ünlü şarkıcının şöhretini, haksız kazanca çevirdi.

        Bu durumdan haberdar olan Muazzez Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Ersoy, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın.

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        Muazzez Ersoy, bir kez daha yapay zekâyla üretilen sahte bir görüntüyle karşı karşıya kaldı. Henüz kim olduğu / oldukları belli olmayan kişi / kişiler Ersoy'un tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş duygusu vererek, sahte bir fotoğrafı; "Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bu hale düştü" notuyla sosyal medyada yaydı.

        Bu nedenle birçok 'geçmiş olsun" telefonu ve mesajı alan Muazzez Ersoy, avukatına talimat vererek söz konusu fotoğrafı sosyal medyada yayanlar hakkında yasal işlem yapılması için yetkili mercilere başvuruda bulunmasını istedi.

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        #Muazzez Ersoy

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