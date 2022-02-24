"Bizim repertuvarımızı yapıyorlar!"

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Muazzez Ersoy, TRT Müzik'te yayınlanan canlı performans programında göndermeli bir açıklamada bulundu.

Sanatçı, "Instagram’da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.

"HİCAZ DİVAN DA OKUSUNLAR"

Ardından Ersoy, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözlerine devam etti. Ünlü isim, "İstiyorum ki mesela "Müheyya Oldu Meclis", bir "Hicaz Divan", bir "Şehnaz Divan" da okusunlar. Gerçekten çok mutlu olacağım." dedi.