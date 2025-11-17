Muazzez Abacı'ya veda

Muazzez Abacı, 5 Kasım’da ABD’nin New York kentinde kalp krizi geçirmişti. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı, böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Merhume sanatçı için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni gerçekleştirildi. Abacı için bugün de Ankara Radyosu'nda bir veda töreni düzenlendi.

Muazzez Abacı'nın cenazesi, Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi. Sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson ve torunu Sera Anderson'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, şarkıcı Sibel Can, Abacı'nın TRT Ankara Radyosundan dönem arkadaşları sanatçılar Selçuk Aygan, Ela Altın, spiker-sunucu Mehpare Çelik, çok sayıda TRT radyo sanatçısı, yeğeni Pınar Altınok ile sanatçının sevenleri katıldı.

Kızı Aslı Abacı, annesinin ölümüne dair yaptığı açıklamalarda annesini 2 hafta önce kalp krizi nedeniyle hastaneye götürdüklerini, hemen anjiyo yapıldığını ve kalp damarının açıldığını belirtti. Aslı Abacı, annesinin durumunun gayet iyi olduğunu ancak anjiyonun bir komplikasyonu sonucu annesinin diğer organlarının da etkilendiğini ve toparlanamadığını ifade etti. Aslı Abacı, anjiyodan sonra birçok kişide benzer komplikasyonların görülebildiğini, bu nedenle antibiyotik tedavisine başlandığını fakat annesinin bu antibiyotiğe ters bir reaksiyon verdiğini belirtti.

"HEM VAR HEM YOK GİBİ"

Annesi Muazzez Abacı'nın ölümünü beklemediklerini ifade eden kızı Aslı Abacı, annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Acı bir kayıp, çok büyük bir kayıp. Hem var hem yok gibi. Ankara'ya geldiğime çok mutluyum. Annemi Ankara'ya getirdiğime çok mutluyum. Türkiye'de olduğumuza çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok seveni var. Hepimiz özleyeceğiz. Annem artık size burada emanet. Ben de gelip gidip ziyaret edeceğim. Annemle son 2 gün pek konuşmamız olmadı. Çünkü durumu biraz ağırlaştığı için pek konuşma durumumuz olmadı. Ama 3 gün öncesine kadar konuşuyorduk. Böyle bir şey beklemedik, aklımıza gelmedi. Annem şimdiye kadar ölümden hiç bahsetmedi" diye konuştu.