Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New Jersey kentindeki Prudential Center'da dağıtıldı. 1984 yılında en iyi müzik videolarını belirlemek için verilmeye başlanan 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde büyük ödüller Taylor Swift'e gitti. 11 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle noktalayan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ise dans performansıyla gecenin yıldızı oldu. Öte yandan ödüller ve renkli sahne performansları kadar kırmızı halı görünümleri de dikkat çekti. İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler...

Shakira