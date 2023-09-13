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        Haberler Yaşam MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısından böyle geçtiler

        MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısından kareler

        2023 MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey kentindeki Prudential Center'da sahiplerini buldu. Gecede ödüller ve sahne performansları kadar kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:11
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          Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New Jersey kentindeki Prudential Center'da dağıtıldı. 1984 yılında en iyi müzik videolarını belirlemek için verilmeye başlanan 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde büyük ödüller Taylor Swift'e gitti. 11 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle noktalayan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ise dans performansıyla gecenin yıldızı oldu. Öte yandan ödüller ve renkli sahne performansları kadar kırmızı halı görünümleri de dikkat çekti. İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler...

          Shakira

        • 2

          Emily Ratajkowski

        • 3

          Anitta

        • 4

          Cardi B

        • 5

          Olivia Rodrigo

        • 6

          Kelsea Ballerini

        • 7

          Selena Gomez

        • 8

          Shakira

        • 9

          Taylor Swift

        • 10

          Talia

        • 11

          Nelly Furtado

        • 12

          Billy Porter

        • 13

          Karol G

        • 14

          Nicki Minaj

          *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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