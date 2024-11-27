MTV zam oranı 2025 gündemdeki yerini aldı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile MTV oranları yeniden belirlendi. Bu noktada ‘’2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar olacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?’’ sorusu araç sahipleritarafından yanıt aramaya başladı. İşte MTV 2025 zam oranı hakkında detaylar…