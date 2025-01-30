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        Haberler Bilgi Ekonomi MTV ilk taksit ödemesi için son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak taksidi ne zaman, nereye, nasıl ödenir?

        MTV ilk taksit ödemeleri için tarih yaklaştı! MTV ödemeleri nereye yapılır?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin 2025 yılı ilk taksit ödemeleri için süreç devam ediyor. Araç sahiplerinin bu sene değerleme oranına göre yüzde 43,93 artırılan MTV'yi belirtilen tarihlerde ilk ödemeyi yapması gerekiyor. Peki, MTV ilk taksit ödemeleri için son gün ne zaman? İşte, MTV ödemelerine dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:47
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        • 1

          Araç sahiplerinin yakından takip ettiği MTV ödemelerinin ilk taksidi için son gün yaklaşıyor. Taksit ödemesi Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla da yapılabiliyor. Peki, MTV ilk taksit ödemesi için son gün ne zaman?

        • 2

          MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

          2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

        • 3

          MTV TAKSİTİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

          Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

          İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

        • 4

          2025 MTV NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

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