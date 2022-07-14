MTK Budapeşte Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda?

2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, bu kez hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geliyor. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen MTK Budapeşte Trabzonspor Budapeşte maçı ile ilgili tüm bilgiler...

MTK BUDAPEŞTE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

MTK Budapeşte Trabzonspor maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak.

MTK BUDAPEŞTE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

MTK Budapeşte Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.