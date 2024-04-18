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        Haberler Gündem MSÜ tercihlerinin sona ereceği tarih 2024: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?

        MSÜ tercihlerinin sona ereceği tarih: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 3 Nisan tarihi itibarıyla başlarken, tercihlerin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. Hatırlanacağı gibi, 3 Mart tarihinde uygulanan Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplamda 716 bin 522 aday katılım göstermişti. İşte 2024 MSÜ tercihlerinde son tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 23:37 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:37
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        • 1

          MSÜ tercih işlemleri sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden yapabiliyor. Tercihlerini tamamlayan adaylar gözünü MSÜ tercihlerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?" İşte MSÜ tercihlerinin sona ereceği tarih...

        • 2

          MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

          Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

          "Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

        • 3

          3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır."

        • 4

          2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

          Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada, "Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

          MSÜ TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

        • 6

          ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

          Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

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