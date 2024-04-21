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        Haberler Gündem 22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı, yarım gün mü, ders işlenecek mi?

        22 Nisan resmi tatil mi, okullar açık mı? 22 Nisan Pazartesi okul var mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yurt genelinde törenler düzenlenecek. Cumhuriyet tarihimizin ilk ulusal bayramı olma özelliği taşıyan ve dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi "22 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil mi?" soruları gündeme geldi. İşte, 22 Nisan Pazartesi okulların durumuna dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.04.2024 - 23:23
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        • 1

          Türk milletinin bağımsızlığını temsil eden TBMM, 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında bu günü çocuklara armağan etti ve 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Yurdumuzun dört bir yanında her sene büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan bayram öncesi gözler "22 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil mi?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

          Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır ve resmi tatildir. Ancak 22 Nisan yarım gün veya resmi tatil değildir.

        • 3

          22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          22 Nisan Pazartesi gününün tatil olmaması sebebiyle okullar eğitime devam edecek. Ayrıca tüm işyerleri de normal mesai saatleri içinde çalışmaya devam edecek.

        • 4

          23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

        • 5

          23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

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