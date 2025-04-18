MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği takvime yoğunlaştı. Ancak henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçları tarihi ilan edilmedi.

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.