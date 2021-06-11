MSÜ tercih sonuçları yayınlandı. Adayları kimlik bilgileri ile personeltemin.msb.gov.tr sayfasından MSÜ sonuçlarını öğrenebiliyor. Adaylar değerlendirme puanının nasıl ortaya çıkacağını merak ediyor. İşte MSÜ tercih sonuçları sayfası ve merak edilen diğer detaylar...

MSÜ PERSONEL TEMİN TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2021-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş),Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2020-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2021 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

MSÜ TABAN PUANLARI

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

KHO: 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı

DHO: 2021-YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO: 2021-YKS Sayısal Sınav Puanı



Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : 2021-YKS TYT Sınav Puanı (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2020-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2021 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.)

2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların (bedelli kapsamında yerine getirenler hariç),aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (2'nci seçim aşamalarının başladığı tarihten önce terhis olmak) ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

a) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 9 puan,

b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 6 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 12 puan, ilave edilecektir.

3) Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.



4) 2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal/Eşit Ağırlık Sınav Puanı, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT Sınav Puanı (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.),Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT sınav puanı (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır.) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde adayların tercih ettikleri okullardaki aday sıraları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. “Aday Yerleştirme İşlemleri” sürecinde adaylar tercih ettikleri okullardaki aday sıraları ile birlikte ilgili okulda en son kaydı alınan adayın ADP sırasını www.msu.edu.tr adresinden görüntüleyebilecekleridir (Ek yerleştirme süreci hariçtir.).

5) Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

6) İntibak Eğitimi:

(1) İntibak eğitimi, intibak eğitim programına uygun olarak yürütülür.

(2) Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları ilgili Okul Komutanlıkları tarafından karşılanmaktadır.



(3) İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen adaylar, askeri öğrenci olma hakkını kaybederler. Başarılı olanlar intibak eğitimi sonunda törenle yemin ederek, “Askeri Öğrenci” olurlar.

(4) 2021 yılında İntibak eğitiminden herhangi bir nedenle ayrılan bir aday yine 2021 yılı içerisinde herhangi bir askeri okula tekrar kayıt yaptıramayacaktır.

7) Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercih sıralarına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya gidemeyecektir. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

8) Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS TYT'den (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021- TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2020-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2021 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

9) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında harp okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Yeterlilik Sınavı” uygulanacak, yeterli notu alan ve muafiyet için gerekli diğer şartları sağlayan öğrenciler, belirlenecek kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

10) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden (https://personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

11) Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme işlemleri ile ilgili duyuru ve açıklamaların www.msu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

12) Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tüm adaylar Aday Değerlendirme Puanlarına göre sıralanacak, tercih durumlarına göre ilgili okullardaki sıra numarası belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır. Aday tercihleri ve sıralama puanları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri MSÜ Rektörlüğünce Faaliyet Takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 2'nci Seçim Aşamalarını tamamlayan ve 2021-YKS Puanı'ndan belirlenen taban puanı ve üzerinde puan alan adaylar, tercih ettikleri okullardaki ADP sıralarını ve ilgili okulda kaydı alınan en son adayın ADP sırasını “Aday Yerleştirme İşlemleri” süresince her gün www.msu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulayabileceklerdir. Adaylar “Yerleştirme İşlemleri” süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. “Ek Yerleştirme” sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.