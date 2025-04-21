MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih süresi devam ediyor. Tercih yapan adaylar ise MSÜ tercihlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. MSÜ tercih sonuçları, resmi olarak https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
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MSÜ tercih sonuçları ile ilgili tarih bilgisi merak ediliyor. Öte yandan tercihlerde bugün sona eriyor. Milli Savunma Üniversitesi, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday belirleme sürecinde kritik bir rol oynuyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih süresi 21 Nisan 2025 tarihinde sona eriyor. Adayların bugün (21 Nisan) saat 23:59'a kadar tercih işlemini tamamlamaları gerekiyor.
Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
MSÜ tercih sonuçları, resmi olarak https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak. Adaylar, bu adres üzerinden sonuçları takip edebilecek.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Mayıs ayının ikinci haftasında sonuçların duyurulması bekleniyor.
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