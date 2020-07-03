MSÜ taban puanları kaç? sorusu adayların gündeminde. 14 Haziran'da gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları, sürpriz yapılarak ÖSYM takvimindeki tarihten önce açıklandı. 2020 MSÜ puanını öğrenen adaylar da geçmiş yıllardaki MSÜ taban puanlarını araştırıyor. MSÜ taban puanlarına dair detaylar haberimizde.

MSÜ TABAN PUANLARI

2020 yılına ait taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylara fikir verebilmesi açısından geçmiş yıllardaki puanlar şu şekilde:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI OKUL PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ŞEHİT/GAZİ KONTENJANI TABAN PUANI ERKEK ADAYLAR İÇİN HAVA HARP OKULU SAYISAL 347,20946 312,488514 KARA HARP OKULU SAYISAL 280,42583 252,383247 DENİZ HARP OKULU SAYISAL 280,42583 252,383247 KARA HARP OKULU EŞİT AĞIRLIK 273,17193 245,854737 BAYAN ADAYLAR İÇİN HAVA HARP OKULU SAYISAL 415,11526 373,603734 KARA HARP OKULU SAYISAL 382,35558 344,120022 DENİZ HARP OKULU SAYISAL 382,35558 344,120022 KARA HARP OKULU EŞİT AĞIRLIK 363,31285 326,981565 ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN KARA MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL 217,85305 196,067745 HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL 217,85305 196,067745 DENİZ MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL 217,85305 196,067745 BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL 217,85305 196,067745 KARA MESLEK YÜKSEKOKULU EŞİT AĞIRLIK 234,77365 211,296285 HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU EŞİT AĞIRLIK 234,77365 211,296285 DENİZ MESLEK YÜKSEKOKULU EŞİT AĞIRLIK 234,77365 211,296285 HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU SÖZEL 261,76751 235,590759 BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU (GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUAR LİSESİ) EN YÜKSEK PUAN 120 108 BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU (İLK İKİ TERCİHİ BANDO OLAN ADAYLAR) EN YÜKSEK PUAN 150 135

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI

Ayrıca bugün 2020-MSÜ sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM'den şu açıklama yapıldı:

"14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

SORU VE CEVAP KAĞITLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."