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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ taban puanları açıklandı mı? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanları ve sıralama

        Milli Savunma Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat'ta gerçekleştirildi ve sonuçların açıklanacağı 18 Mart tarihi için adayların heyecanı giderek artıyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na giriş için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, tercih sürecinde adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2025 MSÜ tercih kılavuzu, puan türleri ve kontenjanlarla ilgili detaylı bilgi sunacak. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:05
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        • 1

          MSÜ sınavına katılan adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşebilmek için gözlerini taban puan ve başarı sıralamalarına çevirdi. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak ve ardından tercih süreci başlayacak. Kadın ve erkek adayların Harp Okulları’na, yalnızca erkek adayların ise Astsubay MYO'ya başvurabileceği süreçte, geçen yılın puanları önemli bir referans olacak. Adaylar, tercihlerini yaparken puan türleri ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak en doğru kararı vermeye çalışacak. İşte kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları sorgulama ekranı...

        • 2

          MSÜ 2025 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

          Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

        • 3

          MSÜ TABAN PUANLARI 2024

          HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

          KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

          KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

          KHO SÖZEL 342,96547

          HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

          HHO SAYISAL 389,34501

          KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

          KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

        • 4

          ASTSUBAY MYO ADAYLAR

          KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

          BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

          BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

          BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

        • 5

          MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

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