MSÜ sınavına katılan adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşebilmek için gözlerini taban puan ve başarı sıralamalarına çevirdi. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak ve ardından tercih süreci başlayacak. Kadın ve erkek adayların Harp Okulları’na, yalnızca erkek adayların ise Astsubay MYO'ya başvurabileceği süreçte, geçen yılın puanları önemli bir referans olacak. Adaylar, tercihlerini yaparken puan türleri ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak en doğru kararı vermeye çalışacak. İşte kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları sorgulama ekranı...