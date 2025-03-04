MSÜ 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geride kaldı, şimdi tercih heyecanı başlıyor. Açıklanacak sınav sonuçlarıyla birlikte Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşmek isteyen adaylar için kritik süreç başlayacak. Taban puanlar, kontenjanlar ve tercih dönemiyle ilgili detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda netleşecek. Hem kadın hem erkek adayların başvurabileceği Harp Okulları ve yalnızca erkek adayların kabul edildiği Astsubay MYO için puan türleri ve başarı sıralamaları büyük önem taşıyor. İşte detaylar...