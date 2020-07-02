MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusu adayların gündeminde. 14 Haziran'da gerçekleştirilen MSÜ sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. ÖSYM tarafından 2020 MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklandığını, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından yaptığı "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-MSÜ sınav sonuçlarının tüm adaylarımıza, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." sözleriyle duyurdu. MSÜ sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI

Ayrıca bugün 2020-MSÜ sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM'den şu açıklama yapıldı:

"14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

SORU VE CEVAP KAĞITLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."