MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve oturum bilgisi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınav tarihi belli oldu. 81 ilde düzenlenecek sınav için 670 bin 718 aday başvurdu. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, toplamda bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak. Sınava girecek adayların sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Peki MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve oturum bilgisi
- 1
MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne subay ve astsubay alımlarında kullanılan bir sınavdır. MSÜ, özellikle askeri okul ve akademilere öğrenci alımlarını gerçekleştiren bir sınavdır ve genellikle her yıl bir kez yapılır. Peki 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?
- 2
MSÜ NE ZAMAN?
ÖSYM'DEN ÖNEMLİ UYARI
MSÜ sınavı ile ilgili olarak ÖSYM'den önemli uyarı geldi. Buna göre 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı ifade edildi.
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak. 2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek.
MİLLİ SAVUNMA ÜNIVERSİTESİ (MSÜ) ASKERİ ADAY BELİRLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
İL VE İLÇE NUFÜS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.
- 3
ÖSYM BAŞKANI'NDAN DA ÖNEMLİ UYARI GELDİ: 'ULAŞIM PLANLAMALARINI YAPSINLAR'
Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.
Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.
-
- 4
Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bin 580 adayın bu haktan yararlandığını ve Kaymakamlık Sınavı'na başvuran 56 engelli aday için uygun sınav ortamının oluşturulduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim."