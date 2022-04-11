Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından her senenin başında duyurulan ÖSYM sınav takvimi sene boyunca gerçekleşecek ÖSYM sınavlarının başvuru, sıunav ve sonuç açıklanma tari tarihlerini içeriyor. Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavına katılanların MSÜ sınav sonuçlarına dair heyecanlı bekleyişi bu hafta içinde sona erecek. İşte ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...