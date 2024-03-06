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        Haberler Gündem MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonucu sorgulama ekranı

        MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

        2024 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gerçekleştirildi. 4 yanlışın, 1 doğruyu götürdüğü sınava binlerce öğrenci girdi. Yayınlanan cevap anahtarının arkasından gözler, MSÜ sınav sonuçlarına döndü. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:55
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        • 1

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınav sonrasında gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarihe döndü. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM, MSÜ sına sonuç tarihini açıkladı. Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da ilan edilmesi bekleniyor.

        • 3

          MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

          MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

          Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

          Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

          MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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