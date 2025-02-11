MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MSÜ 2025 sınavı ne zaman?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için Şubat ayı işaret edilmişti. 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında MSÜ başvuru işlemleri tamamlandı. Ardından 30 Ocak'ta geç başvurular yapıldı. Peki MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MSÜ 2025 sınavı ne zaman?
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MSÜ giriş belgeleri sınava katılım gösterecek olan adayların gündeminde. İşte MSÜ sınav tarihi
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MSÜ NE ZAMAN?
MSÜ 2025 sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.
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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Giriş belgelerinin sınava yakın tarihte Şubat ayında açıklanması bekleniyor.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
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Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.