Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları ve kontenjan listesi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl MSÜ tercih işlemleri, 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "2024 MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları belli oldu mu? İşte 2023 erkek- kadın KHO, HHO, MYO sözel, eşit ağırlık ve sayısal MSÜ taban puanları...