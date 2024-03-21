MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı
3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Beklenenden erken açıklanan sınav sonuçları, öğrenciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki, MSÜ sınav sonucu nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı...
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3 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı için adaylar bir süredir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM, MSÜ sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, binlerce öğrencinin beklediği MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...
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MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3 Mart'ta yapılan MSÜ sınavının sonuçlarının 28 Mart'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir son dakika haberi geldi ve MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
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MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
MSÜ sınav sonuçlarına ulaşmak isteyenler, ÖSYM'nin sitesinden erişim sağlayabilir.