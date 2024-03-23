2024 MSÜ tercihleri ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, MSÜ tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi MSÜ tercih işlemleri geçtiğimiz yıl, 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, adaylar tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecek. İşte 2024 MSÜ tercihlerinin başlayacağı tarih...
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri için geri sayım başladı. MSÜ tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında, 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "2024 MSÜ tercihleri ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih tarihleri belli oldu mu?" İşte 2024 MSÜ tercih tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3 Mart'ta yapılan MSÜ sınavının sonuçlarının 28 Mart'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir son dakika haberi geldi ve MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
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MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
MSÜ sınav sonuçlarına ulaşmak isteyenler, ÖSYM'nin sitesinden erişim sağlayabilir.
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2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercih takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.
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MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?
2024 MSÜ sınavına 736 bin 894 aday başvurdu. Sınava çeşitli nedenlerle katılamayan adaylar da hesaba katılırsa sınava 700 bin kişi civarında adayın katılım sağladığı düşünülüyor. Resmi rakamlar ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı.