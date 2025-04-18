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        Haberler Gündem Eğitim MSÜ aday tercih işlemleri uzatıldı

        MSÜ aday tercih işlemleri uzatıldı

        Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:11
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        MSÜ aday tercih işlemleri uzatıldı
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        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

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