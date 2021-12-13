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ABD'de MSNBC kanalının analisti John Heilemann yayında şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

RT'in haberine göre Heilemann, '20 ila 30 milyon insanın ABD Başkan Joe Biden'ı görevden almak için silahlanmaya hazır olduğunu' iddia etti.

Pazar günkü programda Chuck Todd, The Atlantic dergisindeki 'Donald Trump'ın bir sonraki darbesi çoktan başladı' yazılı makaleyi ele aldı.

"20-30 MİLYON ARASI İNSAN SİLAHLANMAYA HAZIR"

Bu "Yapılan bir araştırmada, Joe Biden'ın gayri meşru olduğunu ve şiddetin onu ortadan kaldırmak ve Trump'ı getirmek için uygun bir araç olduğunu söyleyen yüzde 8, belki de yüzde 12'ye varan oranlarda insan var. Bu oran da 20 ila 30 milyon insanı temsil ediyor. Yani bu, 20 ile 30 milyon insanın silahlanmaya hazır olduğunu gösteriyor” dedi.

Heilemann bunun, Trump destekçilerinin, “siyasi şiddeti destekleyen bir kitle hareketini” temsil ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ancak Heilemann'ın açıklamalarına ABD basınından tepki geldi. Birçok kişi 'korku ile insanların kontrol edilmeye çalışıldığı' yorumu yapıldı. Yazar Daniel Darling, “Haberlerin çoğu, sizi korkutmak ve dikkatinizi çekmek için PANİK TV haline geldi. Bu sorumsuzluk." yorumu yaptı.