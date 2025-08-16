Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MSB: TCG Volkan'ın Maldivler'e teslimatı tamamlandı

        MSB: TCG Volkan'ın Maldivler'e teslimatı tamamlandı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikali 1 Temmuz 2025'te başladı, 7 Ağustos 2025'te başarıyla tamamlandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 06:44 Güncelleme: 16.08.2025 - 06:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB: TCG Volkan'ın Maldivler'e teslimatı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan gemisinin Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil olduğunu açıkladı.

        Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikali 1 Temmuz 2025'te başladı, 7 Ağustos 2025'te başarıyla tamamlandı. 10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı'na aborda olan TCG Volkan'da Türk bayrağı indirme töreni düzenlendi. Törende Maldivler'e akredite yeni Delhi Askeri Ataşemiz ile Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü yer aldı. TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmi olarak dahil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Milli Savunma Bakanlığı
        #Maldivler
        #TCG Volkan gemisi
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Habertürk Anasayfa