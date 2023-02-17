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MSB: O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı kareyi görenler duygulu anlar yaşıyor. Görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer alıyor

Giriş: 17.02.2023 - 20:49 | Güncelleme: ABONE OL
MSB: O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir
DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremzede bir çocuğun yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı görüntüyü, O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir notu ile paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok yerde konuşlu birliklerden askerler afet bölgesinde görevlendirildi. Arama kurtarma faaliyetlerine katılıp, asayişin tesisi gibi vazifeleri üstlenen Mehmetçik, çadır kurulumu, yemek ve yardımların dağıtımında da rol aldı. MSB tarafından paylaşılan bir görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer aldı.

Bakanlıkça, O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye’mizi büyütmeye devam edeceğiz notu ile paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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