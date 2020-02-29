Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.