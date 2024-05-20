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        Haberler Bilgi MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura çekimi sonuçları isim liste sorgulama

        MSB kura sonuçları ve isim listesi: MSB kura sonuçları açıklandı mı?

        MSB kura sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen 1829 işçi alımı için kura çekimi 16 Mayıs 2024 tarihinde düzenlendi. Peki MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 MSB kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 23:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:39
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1829 işçi alımı için başvuruları 24 - 29 Nisan 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi ise geçtiğimiz günlerde canlı yayında düzenlendi. Kura çekiminin sonrasında sonuçlar merak konusu oldu. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB kura sonuçları nereden ve nasıl takip edilir? İşte MSB kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında ayrıntılar...

        • 2

          MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

          Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda kura çekiminin 16 Mayıs Perşembe günü yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi 16 Mayıs’ta saat 10.00’da gerçekleşti.

        • 3

          MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Toplam ilan edilen kontenjanın 4 katı kadar yedek ve asıl aday kura çekimine göre belirleniyor.

          MSB KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          İşçi alımı sonuçları internet üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları msb.gov.tr adresinden açıklanacak. Asıl ve yedek aday duyurusu geldikten sonra adaylar sonuçları isim listesi şeklinde görüntüleyebilecek.

          Sınava girmeye hak kazanan adaylar Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacak.

        • 5

          MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK OLAN ALANLAR

          MSB 1829 işçi alımı kapsamında Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi, Meydancı gibi birçok meslek grubundan alımlar yapılıyor.

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