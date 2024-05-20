Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1829 işçi alımı için başvuruları 24 - 29 Nisan 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi ise geçtiğimiz günlerde canlı yayında düzenlendi. Kura çekiminin sonrasında sonuçlar merak konusu oldu. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB kura sonuçları nereden ve nasıl takip edilir? İşte MSB kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında ayrıntılar...