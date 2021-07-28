MSB PERTEM işçi alımı kura sonuçları MSB personel temin ekranı üzerinden açıklanıyor. MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilmişti. Başvuru yapan adaylar aşağıda yer alan linkten MSB kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.

MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSB tarafından açıklanan takvime göre, MSB Pertem 2553 işçi alımı kura sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle bugün tamamlanacak. Kura çekimleri bugün saat 10:30'da noter huzurunda yapılıyor. Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.