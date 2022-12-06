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MSB KURA ÇEKİMİ için geri sayım! 2022 MSB personel alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB kura çekimi için geri sayım! MSB personel alımı sonuçları ne zaman?

MSB personel alımı kura çekimi sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nda görevlendirilmek üzere 18 şehirde 89 farklı meslekten 1115 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvurularını 21 ile 25 Kasım günleri arasında yapan adayların gözü MSB personel alımı kura çekimi tarihine çevrildi. İşte, 2022 MSB kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 06.12.2022 - 01:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Savunma Bakanlığı MSB bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 ilde 89 meslek grubundan toplamda bin 115 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. MSB personel alımı başvurularını 21-25 Kasım günleri arasında İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştiren adaylar "MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 MSB personel alımı kura çekimi ve başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

  • MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım tarihi itibarıyla başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde sona erdi.

    2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSB personel alımı başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, kura çekiminin ardından sınava katılmaya hak kazanacak. MSB personel alımı sınavında başarılı olan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

    MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek, başvuru sonuçlarının ise bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

  • 89 MESLEKTEN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ VE SINAVLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

    Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    MSB işçi alımı başvurusu için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

    Ena az ilköğretim ve lise mezunu adaylar MSB personel alımı başvurusunu gerçekleştirebilecek.

    Adaylardan aranan meslek sertifikaları ve belgelerin sağlanması gerekiyor.

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