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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

Kahraman silah arkadaşımız, 9 Ekim 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı diledi.

REKLAM Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiğimiz Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesine yer verdi.

ELAZIĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Şehit Sefer Alan'ın acı haberi, memleketi Elazığ'daki Güneykent Mahallesi’nde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi, ailesine Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları ve Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Şehit Alan’ın bekar olduğu öğrenildi.