Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Acı haber! MSB duyurdu: 1 şehit - En son haberler

        MSB duyurdu: 1 şehit

        MSB: Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 09.10.2024 - 19:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB duyurdu: 1 şehit
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

        Kahraman silah arkadaşımız, 9 Ekim 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı diledi.

        REKLAM

        Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

        TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiğimiz Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesine yer verdi.

        ELAZIĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Şehit Sefer Alan'ın acı haberi, memleketi Elazığ'daki Güneykent Mahallesi’nde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi, ailesine Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları ve Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Şehit Alan’ın bekar olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şehit Sefer Alan
        #haberler
        #MSB
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Habertürk Anasayfa